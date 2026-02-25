Корееведу Ланькову не объяснили причины его выдворения из Латвии

По словам историка, он приезжал в Ригу, чтобы прочесть лекцию. Мероприятие сорвалось, а самого Андрея Ланькова привезли в Иммиграционное управление, после чего отправили к эстонской границе. Еще во время задержания Ланькову пояснили, что он попал в «утвержденный министром иностранных дел список» граждан, которым запрещен въезд в Латвию. При этом он находился в Латвии всего четыре часа после 30-летнего перерыва, пояснил ученый.