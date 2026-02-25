СМИ: Федосеевой-Шукшиной понадобилась помощь из-за проблем с сердцем

Российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной срочно понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
Еще в октябре артистке провели операцию на сердце — стентирование. Несмотря на это, в феврале вновь появились сильные боли и одышка. Медики обнаружили у нее сердечную недостаточность, из-за чего теперь актрисе необходима госпитализация.
Федосеева-Шукшина приняла участие в съемках более чем 100 фильмов. Среди ее работ — «Калина красная», «Мертвые души», «Сверстницы» и многие другие, уточнили в публикации.
Ранее актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Артистка вызвала медиков из-за болей в сердце. Врачи зафиксировали нарушение ритма сердца — пароксизмальную форму тахикардии.
Кроме того, недавно актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова попала в больницу с травмой ноги. Позже Уварова подтвердила, что получила травму. Она отметила, что увечье несерьезное. В ближайшее время актриса планирует вернуться к работе.