На Кубани проведут проверку систем оповещения населения

4 марта в Краснодарском крае проведут всероссийскую плановую комплексную проверку систем оповещения населения. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Источник: Коммерсантъ

С 10:40 до 11:30 в Краснодарском крае будет запущена проверка систем оповещения, жители региона услышат сигнал «Внимание всем». В 10:43 будет осуществлен перехват теле- и радиоэфира на одну минуту.

Услышав сирену, необходимо включить телевизор на любой из десяти общероссийских каналов — «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр». Также можно включить радио на канал «Радио России». Гражданам нужно прослушать специальное информационное сообщение от администрации Краснодарского края о проводимой проверке.

«Просьба сохранять спокойствие. Сигналы являются учебными», — говорится в сообщении.