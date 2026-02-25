В России вводятся новые правила перевозок для туристических поездов

В России с 1 марта вступают в силу новые правила перевозок для туристических поездов. Соответствующий приказ подписал Минтранс России.
Согласно документу, если пассажир по собственной инициативе прервал путешествие, он не сможет продолжить его на другом поезде, следующем по тому же туристическому маршруту. Таким образом, билет фактически «сгорает», если поездка не была завершена полностью.
В состав туристических поездов разрешено включать тематические вагоны с элементами стилизации. Однако оформление не должно мешать проходу пассажиров и обязано соответствовать техническим требованиям безопасности.
Отдельно прописаны меры за нарушение общественного порядка: дебошира могут удалить из поезда без возврата денег за билет. При этом запрещается высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых.
