Россиян предупредили о новой схеме мошенников: чей звонок должен насторожить

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они представляются судебными приставами и огорошивают граждан информацией о якобы имеющихся у них неоплаченных штрафах ГАИ. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом аферисты заявляют, что на этот штраф уже начисляется пеня. Поэтому нужно срочно оплатить долг. Для этого преступники присылают своим жертвам в смс фальшивую ссылку.
Ранее сообщалось, что мошенники выманивают данные владельцев домашних телефонов.
Кроме того, сообщалось, что телефонные мошенники уже добрались до самозанятых. Россиян уже одолевают звонками «представители ФНС». Они заявляют, что у гражданина доход за 2024 год выше, чем указано в справке 2-НДФЛ. Поэтому нужно немедленно заплатить штраф. Только дело в том, что самозанятые никаких справок и форм вообще не заполняют.