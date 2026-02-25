Россиян предупредили о новой схеме мошенников: чей звонок должен насторожить

Кроме того, сообщалось, что телефонные мошенники уже добрались до самозанятых. Россиян уже одолевают звонками «представители ФНС». Они заявляют, что у гражданина доход за 2024 год выше, чем указано в справке 2-НДФЛ. Поэтому нужно немедленно заплатить штраф. Только дело в том, что самозанятые никаких справок и форм вообще не заполняют.