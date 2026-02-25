Власти озвучили статистику по гриппу в Ростовской области в конце февраля

В ведомстве напомнили об основных мерах профилактики. В первую очередь стоит позаботиться о витаминах. Это особенно важно для людей из группы риска: беременных, пожилых людей старше 65 лет, детей, подростков, а также тех, у кого есть хронические болезни сердца, легких, почек, онкологические заболевания, ожирение или нарушения иммунитета.