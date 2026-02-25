Власти озвучили статистику по гриппу в Ростовской области в конце февраля

Заболеваемость гриппом в Ростовской области в конце февраля не превышает эпидемического порога. Подробнее о статистике рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
— На восьмой неделе 2026 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остался таким же, как на предыдущей, седьмой. Эпидемические пороги не превышены, — заявляют в ведомстве.
Среди всех расшифрованных вирусов на долю гриппа приходится 11,7 процента. Преобладает вирус гриппа А (H3N2). Остальные 88,3 процента — это респираторные вирусы негриппозной этиологии. Среди них чаще всего встречаются риновирусы — 22,2 процента. Помимо него в список вошли аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
В ведомстве напомнили об основных мерах профилактики. В первую очередь стоит позаботиться о витаминах. Это особенно важно для людей из группы риска: беременных, пожилых людей старше 65 лет, детей, подростков, а также тех, у кого есть хронические болезни сердца, легких, почек, онкологические заболевания, ожирение или нарушения иммунитета.
— Нужно соблюдать респираторный этикет. При кашле и чихании лучше прикрывать нос и рот одноразовыми платками и сразу выбрасывать их в урну. В общественных местах рекомендуется носить маску и менять ее каждые три-четыре часа — иначе она сама станет источником инфекции.
