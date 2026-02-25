Пострадавшие от ЧС в Бодайбо получили 24 миллиона рублей выплат

В Бодайбо выплатили материальную помощь жителям, пострадавшим от коммунальной аварии. Оценочная комиссия обработала все заявления — деньги перечислили 1616 людям. Общая сумма составила 24 миллиона 240 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Тем временем в городе продолжается восстановление коммуникаций. За 24 февраля холодную воду подключили еще в шесть домов на улицах Лыткинская, Разведчиков, Сибирская и Строительная. Вода вернулась к 136 жителям, из них 28 детей. Всего с момента ЧС централизованное водоснабжение восстановили в 20 домах, где живут 270 человек, — уточнили в администрации.
Параллельно специалисты отогревают замерзшие сети. На очереди — микрорайон МК-135, там работы уже на финишной прямой. Местные власти ищут дополнительных сварщиков, сантехников и слесарей для подключения воды в квартирах. Работа есть, платят 10 тысяч рублей в день.
