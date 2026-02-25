Пострадавшие от ЧС в Бодайбо получили 24 миллиона рублей выплат

— Тем временем в городе продолжается восстановление коммуникаций. За 24 февраля холодную воду подключили еще в шесть домов на улицах Лыткинская, Разведчиков, Сибирская и Строительная. Вода вернулась к 136 жителям, из них 28 детей. Всего с момента ЧС централизованное водоснабжение восстановили в 20 домах, где живут 270 человек, — уточнили в администрации.