Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ВИА «Ариэль»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислава Геппа. Глава региона отметил, что «Ариэль» по праву считается одним из ярких культурных брендов Южного Урала, и Ростислав Гепп внес в это свой особый вклад:
— Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов. Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки. Ростислав Гепп всегда был верен родной Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст, до последних дней своей жизни выступал с концертами перед земляками.
Ростислава Геппа, возглавлявшего «Ариэль» с 1989 года, не стало накануне вечером, 24 февраля, на 75-м году жизни. Соболезнования родным, близким и коллегам музыканта выразило и областное министерство культуры.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, уточнили в ведомстве.