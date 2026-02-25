Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ВИА «Ариэль»

— Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов. Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки. Ростислав Гепп всегда был верен родной Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст, до последних дней своей жизни выступал с концертами перед земляками.