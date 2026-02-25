Хоценко посетил старейшее омское предприятие мороженых полуфабрикатов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 25 февраля посетил одно из старейших омских предприятий пищевой промышленности, которое ведет свою деятельность с 1999 года. Глава региона осмотрел производственные цеха по выпуску мороженого, блинов и мясных полуфабрикатов, оценил организацию технологических процессов и условия труда персонала.
Если на старте завод производил около 2,5 тонны мороженого в сутки, то сегодня этот показатель вырос в десять раз — до 25 тонн ежедневно. Направление мясных полуфабрикатов демонстрирует загрузку на уровне 2,5 тысячи тонн в год. Предприятие располагает современным оборудованием, последовательно расширяет производственные площади и модернизирует линии.
Фото: Сергей Мельников.
Продукция завода представлена в 78 регионах России и экспортируется в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. Компания активно закупает сырье у омских производителей, формируя устойчивые кооперационные связи внутри региона и способствуя развитию смежных отраслей сельского хозяйства и переработки.
В ходе рабочей встречи Виталий Хоценко обсудил с руководством предприятия планы дальнейшего развития, в том числе, расширение ассортимента и выход на новые рынки. Губернатор отметил вклад коллектива в укрепление позиций Омской области как одного из центров перерабатывающей промышленности Сибири.
