Хоценко посетил старейшее омское предприятие мороженых полуфабрикатов

Если на старте завод производил около 2,5 тонны мороженого в сутки, то сегодня этот показатель вырос в десять раз — до 25 тонн ежедневно. Направление мясных полуфабрикатов демонстрирует загрузку на уровне 2,5 тысячи тонн в год. Предприятие располагает современным оборудованием, последовательно расширяет производственные площади и модернизирует линии.