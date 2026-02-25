«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе с дальностью полета от 100 км

Концерн «Калашников» сообщил о создании первого в России беспилотника-камикадзе тактического класса с дальностью полета более 100 километров. Речь идет о комплексе с управляемыми боеприпасами «Куб-10МЭ», разработанном с учетом опыта его применения в зоне специальной военной операции.
В компании уточнили, что новый аппарат оснащен оптико-электронной системой наведения, позволяющей поражать в том числе движущиеся цели. Также разработчики заявляют о повышенной защите от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Кроме того, дрон оборудован системой аэрофото- и видеосъемки с записью данных, получаемых во время полета. Комплекс предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и объектов ПВО.
Ранее стало известно, что «Калашников» начал серийный выпуск ППК-20, усовершенствованных на основе опыта СВО. Пистолет-пулемет производится для ВС Российской Федерации и на экспорт.