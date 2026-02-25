«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе с дальностью полета от 100 км

Концерн «Калашников» сообщил о создании первого в России беспилотника-камикадзе тактического класса с дальностью полета более 100 километров. Речь идет о комплексе с управляемыми боеприпасами «Куб-10МЭ», разработанном с учетом опыта его применения в зоне специальной военной операции.