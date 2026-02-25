«Ростех»: снаряды «Краснополь» превзошли западные образцы

Российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли по точности аналогичные западные боеприпасы, сообщила госкорпорация «Ростех».
Там обратили внимание на обнародованное Минобороны РФ видео, на котором российские военные одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2», с помощью самоходной гаубицы «Мста-С», поражают опорный пункт ВСУ.
«Применение данных боеприпасов позволяет превратить самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника», — подчеркнули в корпорации.
«Краснополь», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы» «Ростеха», может применяться при контрбатарейной борьбе, работе по позициям украинских военных и их бронетехнике, отметили в госкорпорации.
«Применение “Краснополей” увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход. А проходимость и подвижность “Мсты-С” позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить. Вместе с высокой автоматизацией это позволяет расчету выполнить боевую задачу за 2−3 минуты», — рассказали в «Ростехе».
Там добавили, что госкорпорация в разы увеличила выпуск боеприпасов «Краснополь» с начала спецоперации на Украине.