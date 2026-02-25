«Ростех»: снаряды «Краснополь» превзошли западные образцы

«Применение “Краснополей” увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход. А проходимость и подвижность “Мсты-С” позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить. Вместе с высокой автоматизацией это позволяет расчету выполнить боевую задачу за 2−3 минуты», — рассказали в «Ростехе».