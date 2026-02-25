Европейская разведка увидела «троянских коней» в недвижимости России за рубежом, беспокойство вызывают даже храмы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в среду, 25 февраля, рассказали в британской газете The Telegraph.
В материале отметили, что Запад рассмотрел угрозу безопасности в объектах российской недвижимости, которые находятся рядом с военными и гражданскими зданиями в Европе.
По данным издания, подобные опасения возникают в основном в Великобритании и скандинавских странах. Несмотря на это, подтверждений странной активности в тексте не приводится.
— Русская православная церковь приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок в Норвегии и Швеции, что вызывает опасения по поводу безопасности, — добавили в газете.
Ранее правительство Великобритании приняло решение расширить санкционный список против России на 297 позиций. В перечень, опубликованный 24 февраля, вошли 240 юридических лиц, 7 человек и 50 судов.
Европейский союз в свою очередь планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине, о чем сообщила глава Евродипломатии Кайя Каллас.