Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии посредством местной оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Уточняется, что проведение подобных мероприятий обсуждалось в 2025 году на собраниях белорусской оппозиции, на которых присутствовали представители Польши и Украины. По словам источника, инициаторы пытались вызвать негативную реакцию в отношении Белоруссии и РФ у президента США Дональда Трампа.
— Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения «эскалации», на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва, — сообщается в публикации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для НАТО. Он добавил, что ракетный комплекс оценивается как угроза безопасности Украины.
Австрийский полковник Маркус Райснер выразил мнение, что в НАТО усилился раскол из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник».
24 декабря Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил лидеру страны Александру Лукашенко о ходе заступления комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он подчеркнул, что подробно проинформировал президента по всем интересующим его вопросам.