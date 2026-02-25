Веерные отключения еще никто не отменял: Кто из жителей Кишинева на целый день останется без света — публикуем адреса

В трёх столичных секторах в среду, 25 февраля, запланированы отключения электричества. О профилактических работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Ул. Басарабилор, 30−32, 31−35, Кодрилор, 12, 12/1, 16 — с 09:30 до 16:30.
Центр:
Ул. Академическая, 2, 4, 6/1, 6/2, 8/2, Г. Асаки, 29, 31/1, 49A, 49B, 51, 52, 61, 63, 65, Л. Качиньского, 4/4, Помилор, 2, В. Докучаева, 1, 1A, 1B, ⅓, 999, В. Короленко, 1 — с 08:50 до 16:00.
Хынчештское шоссе, 142 — с 09:30 до 16:30.
Рышкановка:
Ул. В. Бадю, 17, Каля Орхеюлуй, 89/3, 89/4, 89/6, Г. Мадан, 4−10, 25−43, Хотин, 2−4, М. Исанос, 2, Путней, 29−45, 45A, 30−48, В. Комаров, 2, 8, 9−11, пер. В. Комаров, 4−6, 9 — с 11:00 до 16:00.
Ул. Т. Владимиреску, 4 — с 09:20 до 16:00.
Ул. А. Дога, 16A, 30, 32, 32/2, 33A, 34, 34/1, 517, Т. Владимиреску, ¼, 2 — с 09:20 до 16:00.
Ул. Студенческая, 17, 19 — с 13:00 до 16:30.
