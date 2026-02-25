Ричмонд
50 домов в Краснодаре остались без отопления и горячей воды из-за аварии

В Западном округе Краснодара отключили отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение теплоносителя и горячего водоснабжения. В результате без отопления и горячей воды остались жители 50 многоквартирных домов.

Временные перебои с теплоснабжением коснулись следующих улиц: Брянскую, Гаражную, Офицерскую, Гаврилова, Одесскую, Дзержинского, Красных Партизан, Морскую, Шоссе Нефтяников, переулок Ключевской, Ведомственную, Бабушкина, проезд им. Ватутина, проезд Одесский.

Как рассказали в единой диспетчерской службе Краснодара, причиной отключения стала остановка подачи газа на котельные по адресам: улица Гаражная, 45 и Ведомственная, 9. Это связано с ремонтными работами на магистральной газовой трубе высокого давления по улице Рашпилевской, 180.

На данный момент на месте происшествия действует аварийная бригада, которая проводит работы по восстановлению подачи тепла и горячей воды.