Свадебный сезон близко: лихачей из кортежа лишили прав после «дорожного бодания»

Правоохранители, похоже, решили не ждать первых серьёзных жертв и начали действовать на опережение. На днях в соцсетях появилось видео с очередного свадебного кортежа. Два водителя устроили на дороге своеобразное «бодание» — пугали друг друга резкими перестроениями и опасными сближениями. Всё закончилось предсказуемо: один из автомобилей ударил другой, машину развернуло, произошло ДТП.
К счастью, в этот раз обошлось без тяжёлых последствий и без вовлечения других участников движения. Но это скорее удача, чем закономерность.
В отношении водителей-лихачей были оформлены административные протоколы по части первой статьи 128−10 (дорожное хулиганство) Кодекса об административной ответственности.
Суд принял жёсткое решение: обоих водителей лишили права управления транспортными средствами сроком на один год и назначили штраф в размере 25 базовых расчётных величин — это 10,3 млн сумов.
История показательная. Свадебный кортеж — это не «особый статус» на дороге и не индульгенция на опасное поведение. Каждый такой манёвр — это риск не только для самих участников кортежа, но и для случайных водителей, которые просто оказались рядом.
И если превентивные меры продолжатся в том же духе, возможно, в этом сезоне свадебные колонны будут ездить чуть аккуратнее.