Больше тысячи обращений от участников СВО поступило омбудсмену в Приморье

По словам омбудсмена, всего в аппарат поступило свыше 6 тысяч обращений. Люди получали разъяснения, консультации и бесплатную юридическую помощь.
«Безусловным приоритетом стала поддержка участников СВО и их семей. На эту категорию пришлось каждое пятое обращение», — подчеркнул Юрий Мельников.
Среди самых частых запросов: выплаты за службу и ранения, получение медицинской помощи, направления на военно-врачебные комиссии, установление статуса «без вести пропавшего» и организация розыска. При содействии федерального омбудсмена и взаимодействии с министерством обороны Российской Федерации и международным комитетом Красного Креста из украинского плена удалось вернуть 67 военнослужащих из Приморья.
Традиционно в центре внимания остаются пенсионеры и люди с инвалидностью. Половина обращений пожилых граждан связана с расчетом пенсий. Среди обращений инвалидов чаще всего поднимаются вопросы льгот и компенсаций (28%), медицинской помощи (20%) и обеспечения жильем (18,8%). Более остро, чем годом ранее, встал вопрос обеспечения лекарствами.
При этом в 2025 году не поступило жалоб на прохождение медико-социальной экспертизы, которая раньше вызывала нарекания. Зато звучали вопросы организации паллиативной помощи и доступности городской среды во Владивостоке для слепых и слабовидящих жителей.
Наиболее активно за защитой прав обращались жители Владивостока и Надеждинского округа, далее Хасанский округ. В приморской столице заметно выросло число жалоб по социальному обеспечению (на 21,5%), а также по вопросам образования, если в 2024 году было всего два письменных обращения, то в 2025 уже 19. Жалобы поступали от родителей, самих школьников и педагогов, заявляющих о давлении со стороны руководства и родителей.
В прошлом году представители уполномоченного участвовали в 16 судебных заседаниях и инициировали возбуждение двух уголовных дел. По итогам 2025 года адресная помощь оказана 5138 гражданам, а положительный эффект правозащитной работы затронул более 28 тысяч приморцев.
После отчета депутаты поблагодарили омбудсмена за его работу.
«У большинства коллег уже сложилась положительная практика взаимодействия с Юрием Борисовичем. Потому комитет предлагает принять его отчет», — резюмировал председатель социального комитета и защиты прав граждан Всеволод Романов.