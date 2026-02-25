Больше тысячи обращений от участников СВО поступило омбудсмену в Приморье

Наиболее активно за защитой прав обращались жители Владивостока и Надеждинского округа, далее Хасанский округ. В приморской столице заметно выросло число жалоб по социальному обеспечению (на 21,5%), а также по вопросам образования, если в 2024 году было всего два письменных обращения, то в 2025 уже 19. Жалобы поступали от родителей, самих школьников и педагогов, заявляющих о давлении со стороны руководства и родителей.