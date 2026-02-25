Советы по питанию в Великий пост дали в Роспотребнадзоре Ростовской области

Напомним, в 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Перед его началом специалисты советуют посетить терапевта и убедиться, что нет медицинских противопоказаний для пищевых ограничений. Некоторым людям пост лучше смягчить или вовсе от него отказаться.