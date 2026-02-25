Советы по питанию в Великий пост дали в Роспотребнадзоре Ростовской области

Жителям Ростовской области дали рекомендации по безопасному питанию в период Великого поста. Подробную инструкцию опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, в 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Перед его началом специалисты советуют посетить терапевта и убедиться, что нет медицинских противопоказаний для пищевых ограничений. Некоторым людям пост лучше смягчить или вовсе от него отказаться.
— Главная проблема постного рациона — дефицит белка, который необходим организму как строительный материал. В этот период животный белок исключается, но его можно заменить растительным. Он содержится в орехах, семечках, бобовых, грибах, крупах, соевых продуктах и морепродуктах. Самыми полноценными по аминокислотному составу считаются белки сои и чечевицы, — советуют в ведомстве.
Для поддержания энергии лучше выбирать продукты из цельного зерна, макароны, картофель и крупы. При этом каши быстрого приготовления дают лишь кратковременное чувство сытости, поэтому диетологи рекомендуют геркулес с варкой 15−20 минут.
— Важно обеспечить организм ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они содержатся в растительных маслах, орехах, семенах подсолнечника, кунжуте и авокадо. Салаты полезно заправлять оливковым маслом. Восполнить дефицит витамина B12 поможет морская капуста.
Врачи советуют не допускать больших перерывов между приемами пищи и ежедневно есть свежие фрукты и овощи. Это поможет пищеварительной системе легче адаптироваться к растительному рациону.
