Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Данила Козловский опубликовал фото со своей дочерью и поздравил ее

Актер Данила Козловский опубликовал в соцсети редкие фотографии дочери Оды Валентины.

Актер Данила Козловский опубликовал в соцсети редкие фотографии дочери Оды Валентины. Поводом стало ее шестилетие.

На одном из снимков артист позирует с дочерью на горнолыжном курорте. Козловский одет в черный лыжный костюм, девочка — в розово-серую куртку и темные легинсы. На другом фото Ода Валентина сидит за столом с праздничным тортом. На ней красное платье с пайетками.

Дочь актера живет в США вместе с матерью — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Пара начала отношения в 2015 году. После рождения ребенка они расстались. Козловский ранее признавался, что считает себя виноватым в разрыве и говорил, что поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.

По словам актера, рождение дочери изменило его взгляд на жизнь. Он подчеркивал, что поддерживает связь с ребенком и благодарен бывшей партнерше за возможность общаться и видеться с дочерью.

После расставания в СМИ появлялись сообщения о возможных отношениях Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. Артисты вместе появлялись на публичных мероприятиях, однако личную жизнь не комментируют.

Читайте также: Последний писк: сумку в виде секс-игрушки выпустил европейский бренд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше