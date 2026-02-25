Актер Данила Козловский опубликовал фото со своей дочерью и поздравил ее

Дочь актера живет в США вместе с матерью — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Пара начала отношения в 2015 году. После рождения ребенка они расстались. Козловский ранее признавался, что считает себя виноватым в разрыве и говорил, что поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.