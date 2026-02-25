Актер Данила Козловский опубликовал фото со своей дочерью и поздравил ее

Актер Данила Козловский опубликовал в соцсети редкие фотографии дочери Оды Валентины. Поводом стало ее шестилетие.
На одном из снимков артист позирует с дочерью на горнолыжном курорте. Козловский одет в черный лыжный костюм, девочка — в розово-серую куртку и темные легинсы. На другом фото Ода Валентина сидит за столом с праздничным тортом. На ней красное платье с пайетками.
Дочь актера живет в США вместе с матерью — актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Пара начала отношения в 2015 году. После рождения ребенка они расстались. Козловский ранее признавался, что считает себя виноватым в разрыве и говорил, что поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.
По словам актера, рождение дочери изменило его взгляд на жизнь. Он подчеркивал, что поддерживает связь с ребенком и благодарен бывшей партнерше за возможность общаться и видеться с дочерью.
После расставания в СМИ появлялись сообщения о возможных отношениях Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. Артисты вместе появлялись на публичных мероприятиях, однако личную жизнь не комментируют.
