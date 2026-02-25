Депутат Немкин: Мошенники звонят людям под видом сотрудников налоговых органов

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, расчет делается на внезапность и стресс, чтобы человек поверил в серьезность проблемы.