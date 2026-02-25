Депутат Немкин: Мошенники звонят людям под видом сотрудников налоговых органов

Мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, расчет делается на внезапность и стресс, чтобы человек поверил в серьезность проблемы.
Парламентарий отметил, что злоумышленники нередко располагают базовыми персональными данными: Ф. И. О., датой рождения, иногда ИНН или адресом. Эти сведения, полученные из утечек или открытых источников, создают иллюзию официальности и усиливают давление.
Далее под предлогом оформления обращения или записи на прием гражданину отправляют код подтверждения и просят продиктовать его. На практике такой код может использоваться для входа в личные кабинеты или проведения финансовых операций.
Депутат подчеркнул, что настоящие сотрудники ведомств не требуют коды по телефону. Он посоветовал не продолжать разговор под давлением, не передавать конфиденциальные данные и при сомнениях самостоятельно обращаться в официальные органы, передает ТАСС.
Злоумышленники также разработали новую схему обмана, при которой они звонят или пишут жертвам якобы от имени их близких, чтобы получить доступ к финансам и персональным данным.