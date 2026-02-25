Vladivostok Boat Show 2026 пройдет в яхт-клубе Семь Футов 22−24 мая

Vladivostok Boat Show в 2026 году снова примет яхт-клуб «Семь Футов» в столице ДФО. Выставку назначили на
Организаторы выставки уточнили, что площадка в семнадцатый раз подряд откроет причалы для гостей и участников, а регистрация партнёров уже открыта на сайте мероприятия.
Команда Vladivostok Boat Show подчёркивает, что хочет уйти от образа закрытого клуба для владельцев дорогих яхт. Организаторы стремятся показать море как часть повседневной жизни горожан. В одном пространстве собирают всё, что связано с водой. Это прогулки, обучение, участие в регатах, покупка и обслуживание судов. Там же будут работать компании, которые занимаются морским досугом и прибрежной инфраструктурой.
Ключевой идеей программы 2026 года организаторы называют вариативность. Они намерены показать, что провести время у моря и на воде можно при самом разном бюджете и уровне подготовки. Речь идёт о форматах от короткого знакомства с яхтингом до планирования покупки собственной яхты. Для новичков готовят форматы первого выхода в море под парусом и базовые консультации. Для опытных владельцев предлагают возможность оценить новинки рынка и обсудить технику с производителями и дилерами.
В 2025 году Vladivostok Boat Show уже поднял планку. Салон катеров и яхт «Водник» тогда вывел в свет мировую премьеру катера AVANRAID A850 Adventure. Эту модель создали для работы в сложных морских условиях. В 2026-м организаторы и участники намерены сохранить статус площадки для эксклюзивных показов. Они планируют продолжить привлекать бренды, которые готовы привозить во Владивосток новые модели судов.
Отдельный акцент делают на живой программе на берегу. На обновлённой сцене запланированы презентации, лекции и мастер-классы о безопасности на воде, особенностях владения катером или яхтой, выборе экипировки и подготовке к выходу в море. По опыту прошлых лет туда же добавят любительские регаты и активности для зрителей. Гости смогут не только смотреть на лодки у причала, но и увидеть паруса на акватории и почувствовать атмосферу соревнований.
Организаторы говорят, что рассчитывают на широкий круг гостей. Vladivostok Boat Show 2026 пройдёт на территории яхт-клуба «Семь Футов» по адресу улица Лейтенанта Шмидта, 17. Компании и партнёры могут подать заявку на участие через официальный сайт vbshow.ru.