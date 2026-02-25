Vladivostok Boat Show 2026 пройдет в яхт-клубе Семь Футов 22−24 мая

Отдельный акцент делают на живой программе на берегу. На обновлённой сцене запланированы презентации, лекции и мастер-классы о безопасности на воде, особенностях владения катером или яхтой, выборе экипировки и подготовке к выходу в море. По опыту прошлых лет туда же добавят любительские регаты и активности для зрителей. Гости смогут не только смотреть на лодки у причала, но и увидеть паруса на акватории и почувствовать атмосферу соревнований.