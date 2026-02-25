Суд обязал 14 школ Омской области доукопмлектовать кабинеты иностранных языков

Для устранения выявленных нарушений прокурор района внес представления директорам образовательных организаций. Однако реальных мер по дооснащению кабинетов принято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на руководителей школ обязанности обеспечить необходимое учебное оборудование.