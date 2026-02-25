Суд обязал 14 школ Омской области доукопмлектовать кабинеты иностранных языков

Прокуратура Саргатского района Омской области в судебном порядке добилась устранения нарушений в оснащении школьных кабинетов иностранных языков. В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере образования надзорное ведомство установило, что в 14 школах района кабинеты для учащихся младших классов не укомплектованы игровыми наборами и методическими пособиями на изучаемом иностранном языке, что противоречит федеральным государственным образовательным стандартам.
Для устранения выявленных нарушений прокурор района внес представления директорам образовательных организаций. Однако реальных мер по дооснащению кабинетов принято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на руководителей школ обязанности обеспечить необходимое учебное оборудование.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования надзорного органа и вынес решения, обязывающие директоров всех 14 образовательных организаций укомплектовать кабинеты иностранных языков требуемыми методическими пособиями в установленный срок. Исполнение судебных актов поставлено прокуратурой Саргатского района на контроль.
