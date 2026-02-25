Ричмонд
Гейтс рассказал о своих романах с русскими женщинами

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связь с финансистом Джеффри Эпштейном. В ходе своей речи он также признался, что, будучи женатым, заводил романы с русскими женщинами.

— Гейтс извинился перед сотрудниками фонда за связи с Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу, но настаивая на том, что он не участвовал в преступлениях, — говорится в публикации WSJ.

По словам предпринимателя, одна из девушек была игроком в бридж, а вторая — ядерным физиком, передает американская газета Wall Street Journal.

До этого бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда доставили в больницу после попытки покончить с собой. Инцидент произошел на фоне дела о коррупции, основанием для которого послужили документы, извлеченные из архивов Джеффри Эпштейна.

Около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

