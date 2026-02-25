Что такое «абьюзер»: кто это и как слово прижилось в русском языке

В повседневной речи россиян всё чаще звучит термин «абьюзер». Он произошёл от английского abuse — «жестокое обращение» — и обозначает человека, который систематически причиняет другому физический или психологический вред.
Чаще всего речь идёт о моральном давлении: унижениях, тотальном контроле, изоляции от близких, манипуляциях. Психологи подчёркивают: цель абьюзера — власть и подавление.
В русский язык слово пришло через соцсети и популярную психологию. Оно используется разговорно и пока не относится к строгим юридическим терминам. В СМИ и блогах «абьюзером» нередко называют любого токсичного партнёра, из-за чего значение расширилось и стало менее точным.
Эксперты призывают применять термин аккуратно, чтобы не подменять им сложные правовые и психологические понятия.
Ранее сообщалось, что слово «абьюзер» может быть включено в новые словари русского языка. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения России Наталия Козловская.
