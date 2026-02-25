Что такое «абьюзер»: кто это и как слово прижилось в русском языке

В русский язык слово пришло через соцсети и популярную психологию. Оно используется разговорно и пока не относится к строгим юридическим терминам. В СМИ и блогах «абьюзером» нередко называют любого токсичного партнёра, из-за чего значение расширилось и стало менее точным.