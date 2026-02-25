Багреева: более 6 млрд рублей сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

В 2025 году на Портале поставщиков Москвы провели больше 175 тыс. котировочных сессий, в ходе которых предприниматели пошагово снижают начальную цену контракта, определенную заказчиком. Благодаря этому снижению город смог сэкономить более 6 млрд рублей. О котировочных сессиях и результатах их проведения в прошлом году рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По словам заммэра, котировочные сессии являются удобным инструментом проведения госзакупок, позволяющий государственным и муниципальным заказчикам приобретать качественные товары и услуги по оптимальным ценам, что помогает эффективно расходовать средства городского бюджета.
«В 2025 году на Портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тыс. котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 миллиарда рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тыс. контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары — по 13 тыс. сделок», — сообщила Багреева.
Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, функционал котировочных сессий полезен не только для заказчиков, но и для поставщиков, получающих благодаря ему находить новых партнеров и расширять рынки сбыта.
«Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тыс. контрактов — 65% от общего числа», — добавил он.
Напомним, что на портале поставщиков работают более 395 тыс. предпринимателей со всей страны и размещают заказы более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из почти половины регионов России. Недавно к работе на портале присоединились заказчики из Курской области, которая стала 44 регионом-заказчиком, об этом сообщал мэра Москвы Сергей Собянин.
Больше информации о портале поставщиков и экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MAX.