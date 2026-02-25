Багреева: более 6 млрд рублей сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

Напомним, что на портале поставщиков работают более 395 тыс. предпринимателей со всей страны и размещают заказы более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из почти половины регионов России. Недавно к работе на портале присоединились заказчики из Курской области, которая стала 44 регионом-заказчиком, об этом сообщал мэра Москвы Сергей Собянин.