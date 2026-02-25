Температуру теплоносителя увеличили до 116 градусов на новосибирских ТЭЦ

Энергетики подняли температуру теплоносителя на всех четырех новосибирских ТЭЦ до 110−116 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.
На прошлой неделе показатель увеличили на 22−23 градуса. Это полностью соответствует графику, утвержденному властями, и текущей температуре наружного воздуха. В дневное время на дежурстве находятся 80 бригад. Еще шесть аварийных бригад работают круглосуточно.
Помимо цифрового контроля специалисты проводят профилактические осмотры коммуникаций. Это помогает вовремя находить возможные дефекты и предупреждать сбои в работе оборудования.