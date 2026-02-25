Ричмонд
Продажу алкоголя в Республике Алтай ограничат по воскресеньям

Новые правила продажи алкогольных напитков введут в Республике Алтай с 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

Так, спиртное не будет продаваться в праздники и по воскресеньям, а в остальные дни время продажи сократят. При этом ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, баров и кафе.

С понедельника по четверг алкоголь будут продавать с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов.

— В ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для жителей о том, что с 1 марта вступают в силу ограничения. А те магазины, которые прекращают торговлю алкоголем, также об этом информируют. Некоторые из них уже даже объявили, что прекращают свою работу, — отметил Максимов в беседе с РИА Новости.

Ранее Московская областная дума приняла закон, согласно которому время продажи алкоголя в общепите во дворах многоквартирных домов ограничат. Теперь продажа спиртного во дворах домов будет разрешена только с 13:00 до 15:00. Принятый закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Также член Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести маркировку чипсов и газировок как вредных продуктов по аналогии с сигаретами и алкогольными напитками. Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова поддержала эту инициативу.