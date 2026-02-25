Продажу алкоголя в Республике Алтай ограничат по воскресеньям

— В ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для жителей о том, что с 1 марта вступают в силу ограничения. А те магазины, которые прекращают торговлю алкоголем, также об этом информируют. Некоторые из них уже даже объявили, что прекращают свою работу, — отметил Максимов в беседе с РИА Новости.