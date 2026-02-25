Ричмонд
Бывшая жена опального принца Эндрю попала под раздачу из-за него: женщине грозит арест

NE: Экс-жену бывшего принца Эндрю арестуют при возвращении в Британию.

Бывшей жене экс-принца Эндрю Саре Фергюсон грозит арест по возвращении в Британию. Об этом со ссылкой на источники сообщает таблоид National Enquirer.

Отмечается, что имя женщины упоминается в документах американского министерства юстиции, касающихся дел скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Так что Фергюсон будет следующей, к кому обратятся правоохранительные органы.

Поговаривают, пишет таблоид, что сейчас она может находиться в ОАЭ, где думает о своем будущем. По словам собеседника агентства, поездка на Ближний Восток не связана с отпуском. Это, скорее, выживание.

«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — сказал другой источник.

Ранее сообщалось, что брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, был арестован. Причиной стала его роль в деле американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Выяснилось, что Эндрю передавал ему конфиденциальную информацию о торговых сделках британского правительства.

Позже вскрылся еще один нелицеприятный момент. Оказалось, что всех массажисток, приходивших в Букингемский дворец, принц Эндрю предупреждал: он на сеансе массажа будет голым.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше