Бывшая жена опального принца Эндрю попала под раздачу из-за него: женщине грозит арест

Бывшей жене экс-принца Эндрю Саре Фергюсон грозит арест по возвращении в Британию. Об этом со ссылкой на источники сообщает таблоид National Enquirer.
Отмечается, что имя женщины упоминается в документах американского министерства юстиции, касающихся дел скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Так что Фергюсон будет следующей, к кому обратятся правоохранительные органы.
Поговаривают, пишет таблоид, что сейчас она может находиться в ОАЭ, где думает о своем будущем. По словам собеседника агентства, поездка на Ближний Восток не связана с отпуском. Это, скорее, выживание.
«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — сказал другой источник.
Ранее сообщалось, что брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, был арестован. Причиной стала его роль в деле американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Выяснилось, что Эндрю передавал ему конфиденциальную информацию о торговых сделках британского правительства.
Позже вскрылся еще один нелицеприятный момент. Оказалось, что всех массажисток, приходивших в Букингемский дворец, принц Эндрю предупреждал: он на сеансе массажа будет голым.