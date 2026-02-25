Минздрав предложил реформу детской медицины в России

Минздрав России предложил внести изменения в систему оказания первичной медицинской помощи детям и перераспределение функций между медорганизациями. Согласно проекту приказа, учреждения, оказывающие помощь по профилю «педиатрия», предлагается разделить на три группы: от базовых детских поликлиник до межрайонных центров и консультативно-диагностических подразделений при крупных больницах.