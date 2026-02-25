Олег Астахов снова заступил на должность мэра Кумертау

В Башкирии депутаты городского округа город Кумертау единогласно поддержали кандидатуру Олега Астахова на должность главы администрации. Решение приняли по итогам работы конкурсной комиссии.
Председатель Совета Евгений Оськин, поздравляя Астахова, подчеркнул, что повторное избрание на пост главы свидетельствует об огромном доверии и уважении со стороны депутатов и жителей города. Он отметил высокий профессионализм и управленческий авторитет чиновника и пожелал ему новых успешных решений на благо процветания Кумертау.
