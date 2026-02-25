Ричмонд
Сергей Безруков накопил штрафов ГИБДД на более чем 20 тысяч рублей

С 3 по 20 февраля в отношении Безрукова было возбуждено 21 исполнительное производство.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Сергей Безруков оказался в списке должников по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Как следует из материалов службы судебных приставов, менее чем за месяц сумма его задолженности превысила 20 тысяч рублей.

С 3 по 20 февраля в отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство. Все они касаются взыскания штрафов ГИБДД, вынесенных по делам об административных правонарушениях.

Речь идет о постановлениях, оформленных в период с 30 октября по 21 ноября 2025 года. Нарушения были зафиксированы центрами автоматической фиксации Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.

По состоянию на 24 февраля общая сумма задолженности составляет 21 750 рублей.

Ранее KP.RU писал, что решение суда по иску о масках Сергея Безрукова обжаловано. Актер судился с предпринимательницей Кристиной Соболевской, пытаясь запретить продажу масок со своим изображением.