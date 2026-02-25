Сергей Безруков накопил штрафов ГИБДД на более чем 20 тысяч рублей

Народный артист России Сергей Безруков оказался в списке должников по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Как следует из материалов службы судебных приставов, менее чем за месяц сумма его задолженности превысила 20 тысяч рублей.
С 3 по 20 февраля в отношении актера было возбуждено 21 исполнительное производство. Все они касаются взыскания штрафов ГИБДД, вынесенных по делам об административных правонарушениях.
Речь идет о постановлениях, оформленных в период с 30 октября по 21 ноября 2025 года. Нарушения были зафиксированы центрами автоматической фиксации Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.
По состоянию на 24 февраля общая сумма задолженности составляет 21 750 рублей.
