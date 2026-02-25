В Новосибирской области ограничат сбор грибов

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Собирать растения и грибы, занесённые в Красную книгу РФ или региональные красные книги, можно будет только при наличии специального разрешения. Это касается и Новосибирской области, пишут в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Выдавать такие разрешения станут Росприроднадзор и уполномоченные органы — решение будут принимать индивидуально в каждом случае. Получить документ разрешат лишь в трёх ситуациях: для сохранения популяции, в том числе при искусственном воспроизводстве, в научных целях или для обеспечения безопасности людей.
Новые правила также затронут ввоз, вывоз и транзит редких видов растений и грибов через территорию России. Сюда же попадают те виды, которые учтены международными соглашениями.
Отметим, сейчас в областной Красной книге находится 31 вид грибов. Ознакомиться с наименованиями можно здесь.