В Новосибирской области ограничат сбор грибов

С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Собирать растения и грибы, занесённые в Красную книгу РФ или региональные красные книги, можно будет только при наличии специального разрешения. Это касается и Новосибирской области, пишут в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.