Новосибирцы увидят парад планет в последний день зимы

Лучшее время для наблюдения — примерно через 30 минут после захода Солнца.

Источник: Freepik

В субботу, 28 февраля 2026 года, жителей Новосибирска и всего Северного полушария ждёт редкое астрономическое зрелище — «парад планет». В этот вечер сразу шесть планет Солнечной системы будут видны на небе одновременно.

Лучшее время для наблюдения — примерно через 30 минут после захода Солнца. Именно в этот короткий промежуток сумерек можно будет увидеть необычную картину.

Что будет видно невооружённым глазом: — Венера — яркая и низко над горизонтом, — Меркурий — чуть выше, но слабее, — Сатурн — рядом с ними, при хорошей видимости.— Юпитер — самый заметный, будет светить высоко в небе.

Уран и Нептун тоже будут на своих местах, но разглядеть их можно только в бинокль или небольшой телескоп из-за слабого блеска и сумеречного фона. Найдите место с открытым западным горизонтом — без зданий и деревьев. Желательно подальше от городских огней, которые мешают наблюдать слабые объекты.