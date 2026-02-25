Новосибирцы увидят парад планет в последний день зимы

Уран и Нептун тоже будут на своих местах, но разглядеть их можно только в бинокль или небольшой телескоп из-за слабого блеска и сумеречного фона. Найдите место с открытым западным горизонтом — без зданий и деревьев. Желательно подальше от городских огней, которые мешают наблюдать слабые объекты.