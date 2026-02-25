В Госдуме предложили проверять игры на вред для психики детей

В Госдуме разработали законопроект о введении обязательной оценки игр и игрушек на предмет возможного вреда психическому здоровью детей. Документ подготовила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Профильный комитет уже направил инициативу на отзыв в правительство.
Предлагается проверять компьютерные и настольные игры, а также игрушки на вероятность деструктивного воздействия на психику и развитие ребёнка. В пояснительной записке отмечается, что поводом стали случаи популярности персонажей вроде Хагги Вагги из игры Poppy Playtime, а также Skibidi Toilet и Rainbow Friends.
По мнению авторов проекта, негативное влияние связано не столько с самими игрушками, сколько с их образом в играх и мультфильмах, который может формировать у детей тревожность или агрессивное поведение.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступила с инициативой выдвинуть в приоритет установку видеокамер на детских площадках. Авторы инициативы направили в министерство строительства и ЖКХ письмо с соответствующим предложением.