Дождевые черви могут указывать на загрязнение почв тяжелыми металлами

«В результате экспериментов, во-первых, выяснилось, что общее содержание меди в почве предсказывает токсичность для дождевых червей ничуть не хуже, чем измерение биодоступной фракции. Это означает, что в условиях реального долговременного загрязнения для оценки риска для червей достаточно измерить общую концентрацию металла, что проще и дешевле. Во-вторых, дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы. Чтобы вызвать 25% подавления жизненных функций у червей, требовалась концентрация меди в 480 мг на 1 кг почвы. Для того чтобы добиться схожего эффекта на микробное сообщество, потребовалась концентрация в 10 раз выше — 4,5 тыс. мг. Та же картина наблюдалась и для концентрации, вызывающей 50% эффект», — отметили в Минобрнауки.