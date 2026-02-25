В Нижнем Тагиле почти за миллиард рублей отремонтируют здание бывшего училища

В Нижнем Тагиле на капитальный ремонт здания бывшего училища № 104 на улице Индустриальная, 66 планируется потратить больше 935 миллионов рублей. Деньги поступят из средств областного бюджета. Сейчас идет процесс подачи заявок. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.