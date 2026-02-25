Ричмонд
В Нижнем Тагиле почти за миллиард рублей отремонтируют здание бывшего училища

В Нижнем Тагиле на ремонт здания бывшего училища потратят почти миллиард рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле на капитальный ремонт здания бывшего училища № 104 на улице Индустриальная, 66 планируется потратить больше 935 миллионов рублей. Деньги поступят из средств областного бюджета. Сейчас идет процесс подачи заявок. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

— Выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий по адресу: город Нижний Тагил, улица Индустриальная, 66 для создания Центра профессиональных компетенций (ЦПК), — сказано в описании объекта закупки.

На месте бывшего училища создадут Центр профессиональных компетенций горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Учебное учреждение является заказчиком проекта.

Подрядчик должен будет обновить внутренние помещения, провести замену инженерных сетей, систем водоснабжения и вентиляции, а также другие работы. Капитальный ремонт планируется закончить до начала июля 2027 года.