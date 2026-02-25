Ученые объяснили, как кариес и пародонтит связан с риском инсульта

Проблемы с зубами могут быть связаны с повышенным риском инсульта. К такому выводу пришли исследователи, сообщает FOCUS Online, перевод сделал aif.ru.
В продолжительном исследовании приняли участие 5986 человек со средним возрастом 63 года, у которых на старте не было инсульта. Участников разделили на три группы: с хорошим состоянием полости рта, с пародонтитом без кариеса и с сочетанием пародонтита и кариеса.
Согласно опубликованным данным, инсульт за время наблюдения произошел у 4,1% людей со здоровыми зубами. Среди участников с пародонтитом этот показатель составил 6,9%, а у тех, кто страдал одновременно пародонтитом и кариесом — 10%.
После учета сопутствующих факторов риска — возраста, пола, уровня холестерина, курения и диабета — ученые установили, что наличие обоих заболеваний полости рта повышало риск инсульта на 86% по сравнению с людьми без стоматологических проблем. При наличии только пародонтита риск был выше на 44%.
Один из авторов работы, невролог Сувик Сен, отметил: «Мы обнаружили, что у людей с сочетанием кариеса и заболеваний десен почти вдвое выше риск инсульта по сравнению с теми, у кого хорошее здоровье полости рта — даже после учета основных сердечно-сосудистых факторов».
Также исследование показало связь плохого состояния зубов с более высокой частотой серьезных сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт и смерть от сердечных причин.
Авторы подчеркивают, что регулярные визиты к стоматологу могут играть важную роль в профилактике не только заболеваний полости рта, но и потенциальных сосудистых осложнений.