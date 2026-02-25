Ученые объяснили, как кариес и пародонтит связан с риском инсульта

В продолжительном исследовании приняли участие 5986 человек со средним возрастом 63 года, у которых на старте не было инсульта. Участников разделили на три группы: с хорошим состоянием полости рта, с пародонтитом без кариеса и с сочетанием пародонтита и кариеса.