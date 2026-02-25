Россиянам звонят лжеприставы и требуют срочно оплатить штрафы ГАИ

Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками ФССП и сообщают о неоплаченном штрафе, на который якобы капают пени. Злоумышленник настаивает на срочной оплате, чтобы долг не вырос, и отправляет в СМС фишинговую ссылку. Перейдя по ней, жертва рискует потерять деньги или передать мошенникам личные данные.