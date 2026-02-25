Путин встретился с главой Большого и Мариинского театров Гергиевым в Кремле

Глава государства обсудил с художественным руководителем премьеру оперы «Турандот». Гергиев рассказал, что в постановке задействовали широкий состав — партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие годы спектакль можно было показывать еще чаще.