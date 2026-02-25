Путин встретился с главой Большого и Мариинского театров Гергиевым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Кремле.
Глава государства обсудил с художественным руководителем премьеру оперы «Турандот». Гергиев рассказал, что в постановке задействовали широкий состав — партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие годы спектакль можно было показывать еще чаще.
— Да, я видел. По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел, — цитирует российского лидера пресс-служба.
В ноябре президент России и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусств. Мероприятие было приурочено к дням культуры Казахстана в России.
Балерина и бывшая партнерша по сцене Николая Цискаридзе Анастасия Волочкова высказалась за назначение знаменитого танцовщика на должность министра культуры России. Она назвала своего коллегу «гением российского искусства», подчеркивая его выдающиеся достижения в развитии отечественной культуры.