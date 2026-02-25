Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с главой Большого и Мариинского театров Гергиевым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Кремле.

Глава государства обсудил с художественным руководителем премьеру оперы «Турандот». Гергиев рассказал, что в постановке задействовали широкий состав — партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие годы спектакль можно было показывать еще чаще.

— Да, я видел. По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел, — цитирует российского лидера пресс-служба.

В ноябре президент России и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусств. Мероприятие было приурочено к дням культуры Казахстана в России.

Балерина и бывшая партнерша по сцене Николая Цискаридзе Анастасия Волочкова высказалась за назначение знаменитого танцовщика на должность министра культуры России. Она назвала своего коллегу «гением российского искусства», подчеркивая его выдающиеся достижения в развитии отечественной культуры.