Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории у транспортных объектов

Любая поездка по городу начинается с пешего маршрута — до метро, МЦД или остановки. Если в начале 2010-х основные усилия были направлены на снос незаконных ларьков и расчистку подходов к станциям, то сегодня приоритет — создание комфортной и современной городской среды, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.