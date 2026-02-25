Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории у транспортных объектов

Любая поездка по городу начинается с пешего маршрута — до метро, МЦД или остановки. Если в начале 2010-х основные усилия были направлены на снос незаконных ларьков и расчистку подходов к станциям, то сегодня приоритет — создание комфортной и современной городской среды, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2025 году благоустройство прошло на 41 объекте: возле станций метро и МЦД, пересадочных узлов, а также на улицах с трамвайными линиями. Работы включали расширение тротуаров, организацию парковок, установку энергосберегающего освещения, озеленение и обновление остановок.
Одним из сложных проектов остается территория у будущей станции «Достоевская» Кольцевой линии. Здесь расширили пешеходную зону, установили более 300 фонарей, организовали парковки на 540 машин и увеличили площадь газонов до 23,4 тыс. кв. м.
После открытия станции «Университет Дружбы Народов» благоустроили прилегающие улицы: отремонтировали тротуары и дороги, заменили остановки, убрали под землю более 20 км кабелей и высадили свыше 320 деревьев.
В районе Внуково появился безопасный маршрут к станции «Аэропорт Внуково» — с регулируемым переходом через Боровское шоссе, новым освещением и обновленными тротуарами. Отдельное внимание уделили МЦД: благоустроены территории у семи станций, включая «Кусково», «Останкино» и «Новохохловскую», где создан прямой пешеходный маршрут, сокративший путь к станции до 10 минут.
Крупные работы прошли у пересадочных узлов «Домодедовская», «Семеновская», «Речной вокзал», «Лухмановская» и «Отрадное». У «Домодедовской» высадили 185 крупномерных деревьев, обновили детские и спортивные площадки.
2025 год также назвали годом московского трамвая: восстановлены пути на Трифоновской улице и Рижской площади, запущен маршрут № 5 и оборудованы 11 приподнятых платформ. В 2026 году планируется благоустроить территории возле 39 транспортных объектов общей площадью более 299 гектаров и реконструировать два путепровода.