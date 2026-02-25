Алексей Текслер встретился с Патриархом

Эта тема стала ключевой во время встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.
Встреча состоялась в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Новая жизнь для храмов
«В Челябинской области сложилось крепкое взаимодействие правительства и епархии. Церковь играет важную роль в сохранении духовного наследия региона. Мы вместе восстанавливаем святыни, поддерживаем семьи, работаем с молодёжью, — подчеркнул Алексей Текслер. — Убеждён, что такое сотрудничество — важная составляющая развития Челябинской области. Вера и общие дела помогают нам сохранять милосердие, заботиться о ближних и передавать детям наши исконные ценности».
Одно из проявлений такого сотрудничества — строительство и реконструкция храмов. Так, в Челябинске завершается реставрация храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле — в январе здесь установили иконостас.
Прошла реставрация Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке — объекта культурного наследия федерального значения и старейшего храма Южного Урала.
Реализуются другие проекты. К примеру, в конце прошлого года торжественно открыли и освятили памятник «Собор Архистратига Михаила» — первого в России монумента, посвящённого всему Небесному воинству во главе с Архистратигом Михаилом. Памятник установили на площади Архангела Михаила при Кафедральном соборе Рождества Христова.
Также в прошлом году состоялись региональные Рождественские образовательные чтения, в рамках которых организовали 39 мероприятий, а общее количество участников превысило 107 тыс. человек.
Церковь активно работает с молодёжью. Так, в ноябре прошлого года прошёл открытый форум молодёжи Челябинской епархии «Молодёжь между традициями и современностью: духовные ориентиры», в котором приняли участие более 100 человек из 12 епархий УрФО. Другой значимой инициативой стало проведение научно-практической конференции «Соборные чтения» — она прошла в Троицке, Златоусте и Магнитогорске.
Примечательно, что в Челябинске с 2016 года действует первый в России православный студенческий отряд — педагогический отряд «Отклик» имени Преподобного Сергия Радонежского, линейный отряд Челябинского отделения «Российских студенческих отрядов» и структурное подразделение отдела по делам молодёжи Челябинской епархии Русской Православной Церкви.
Помогает церковь и в сборе помощи для бойцов специальной военной операции, реабилитации ветеранов СВО и поддержке семей военнослужащих. Только в 2025 году более 350 семей участников СВО получили духовную, психологическую, продуктовую, вещевую и другие виды помощи от Челябинской епархии.
Богослужение в честь праздника
Кроме того, губернатор принял участие в торжественном богослужении, посвящённом празднику Сретения Господня, во время которого состоялась хиротония архимандрита Серафима (Тищенко) во епископа Златоустовского и Саткинского.
Рукоположение состоялось в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве при участии духовенства Русской Православной Церкви и многочисленных верующих.
В богослужении приняли участие митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, который с 2018 до 2021 года был главой Челябинской митрополии, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, а также секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.