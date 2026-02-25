Алексей Текслер встретился с Патриархом

Церковь активно работает с молодёжью. Так, в ноябре прошлого года прошёл открытый форум молодёжи Челябинской епархии «Молодёжь между традициями и современностью: духовные ориентиры», в котором приняли участие более 100 человек из 12 епархий УрФО. Другой значимой инициативой стало проведение научно-практической конференции «Соборные чтения» — она прошла в Троицке, Златоусте и Магнитогорске.