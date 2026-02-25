Ричмонд
Гергиев рассказал Путину о взаимодействии Большого театра и Мариинки

Президент Владимир Путин поздно вечером во вторник встретился с дирижером Валерием Гергиевым, который как генеральный директор возглавляет Мариинский и Большой театры.

Источник: Российская газета

Гергиев рассказал Путину, что оба театра активно взаимодействуют друг с другом.

«В этом был смысл», — напомнил президент.

«Мощь наших театров, мне кажется, в том, что мы (ценим) не только величайших русских музыкантов, но мы ценим возможность исполнять итальянцев, французов, немцев, австрийцев, те высочайшие образцы, которые скрепляют этот мир. Мне кажется, это сегодня как никогда необходимо», — отметил Гергиев.

По словам гендиректора, театры ездят на гастроли «смешанным, сводным оркестром». Валерий Гергиев убежден, что это уникальная возможность для творческих коллективов подрастать вместе.

«Синергия получается хорошая», — согласился Владимир Путин.

«По крайней мере, судьба этих двух театров — быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки. Это огромный мир: симфонии, инструментальные концерты, оперы, балеты», — отреагировал Валерий Гергиев.