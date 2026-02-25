Гергиев рассказал Путину о взаимодействии Большого театра и Мариинки

«Мощь наших театров, мне кажется, в том, что мы (ценим) не только величайших русских музыкантов, но мы ценим возможность исполнять итальянцев, французов, немцев, австрийцев, те высочайшие образцы, которые скрепляют этот мир. Мне кажется, это сегодня как никогда необходимо», — отметил Гергиев.