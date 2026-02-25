В МВД рассказали о попытках мошенников «дожать» жертв, заподозривших обман

Мошенники используют схему, при которой предпринимают попытки обмануть людей, едва не ставших жертвами другой аферы, сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подразделение федерального ведомства проинформировало об одном из таких случаев. Изначально злоумышленники связались с мужчиной со взломанного аккаунта его знакомого. В личной переписке пользователю прислали файл с вредоносным программным обеспечением.
Жертва скачала его на устройство и установила. При этом у мужчины начались подозрения, когда программа запросила доступ к его сообщениям. Он сразу же отключил интернет и удалил вредоносный файл. Это решение предотвратило взлом устройства.
Вскоре пользователю позвонили неизвестные, которые выдали себя за сотрудников полиции. Они пытались убедить мужчину, что взлом всё-таки был осуществлён. Лжеполицейские заявили, что после получения доступа к устройству мошенники якобы перевели денежные средства жертвы для спонсирования украинских формирований.
В управлении МВД предупредили граждан о необходимости сохранять бдительность на случай подомных попыток обмана.
«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», — отметило подразделение министерства в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно о выявлении поддельного чат-бота, который выдаёт себя за официальный ресурс Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В МВД отметили, что, помимо сомнительного названия («Таксик»), пользователя должен насторожить примитивный функционал сервиса. Мошенники предлагают жертвам ввести только ФИО и номер телефона, на который приходит «код подтверждения».