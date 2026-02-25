Только для Дальнего Востока: Приморье и Камчатка увидят полное лунное затмение

Первое затмение 2026 года — кольцеобразное солнечное — произошло 17 февраля в новолуние. Наблюдать его можно было в Антарктиде и акватории Атлантического океана. В России затмение видно не было.
Второе затмение 2026 года — полное лунное — произойдет 3 марта в полнолуние. Его смогут наблюдать жители восточной части России. Максимальная теневая фаза составит 1,156, а Луна пройдет по южному краю земной тени. Полная фаза продлится около часа, общая продолжительность затмения — примерно 6,5 часов. Все фазы будут видны в акватории Тихого океана, а также в Азии, Австралии и Северной Америке.
«В нашей стране затмение будет видимо в различных фазах в азиатской ее части, а все фазы увидят жители Приморья, Камчатки, Дальнего Востока. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Льва», — говорится в астрономическом календаре на 2026 год.
Третье затмение года — полное солнечное — произойдет 12 августа в новолуние. Полностью закрытое Солнце увидят жители Испании, Исландии и России. Правда, полоса полной фазы лишь краем заденет северо-восток полуострова Таймыр. Общая продолжительность затмения — около 4,5 часа.
Четвертое затмение 2026 года — частное лунное — произойдет 28 августа в полнолуние. Наблюдать его с территории России будет сложно: лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители европейской части страны. Частная фаза продлится более 3,5 часа, общая продолжительность затмения — свыше 5,5 часа.