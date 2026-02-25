Только для Дальнего Востока: Приморье и Камчатка увидят полное лунное затмение

Второе затмение 2026 года — полное лунное — произойдет 3 марта в полнолуние. Его смогут наблюдать жители восточной части России. Максимальная теневая фаза составит 1,156, а Луна пройдет по южному краю земной тени. Полная фаза продлится около часа, общая продолжительность затмения — примерно 6,5 часов. Все фазы будут видны в акватории Тихого океана, а также в Азии, Австралии и Северной Америке.