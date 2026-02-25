Ричмонд
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона

МВД: аферисты звонят жертве от имени полиции, если взлом телефона не удался.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное — мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.

Однако аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ.

Соответствующий аудиофрагмент ведомство опубликовало в своем канале на платформе MAX.

«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», — говорится в сообщении.