Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное — мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.
Однако аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ.
Соответствующий аудиофрагмент ведомство опубликовало в своем канале на платформе MAX.
«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», — говорится в сообщении.