Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона

В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное — мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.