Новосибирская область вошла в топ-6 регионов с самым дешёвым бензином — литр стоит 62,25 рубля

Эксперты Росстата проанализировали цены на автомобильное топливо в январе 2026 года и выяснили, где в России заправляться выгоднее всего. Новосибирская область оказалась в числе лидеров — регион занял шестое место по доступности бензина. Средняя стоимость литра — 62,25 рубля.