Новосибирская область вошла в топ-6 регионов с самым дешёвым бензином — литр стоит 62,25 рубля

Дешевле топливо только в пяти субъектах. Абсолютный минимум зафиксирован в Курганской области — 60,55 рубля за литр.
Самые высокие цены традиционно на Дальнем Востоке. Лидером антирейтинга стал Камчатский край — там бензин стоит 83,42 рубля. Чуть дешевле в Сахалинской (82,44) и Магаданской (79,65) областях.
