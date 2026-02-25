Ричмонд
Новосибирская область вошла в топ-6 регионов с самым дешёвым бензином — литр стоит 62,25 рубля

Эксперты Росстата проанализировали цены на автомобильное топливо в январе 2026 года и выяснили, где в России заправляться выгоднее всего. Новосибирская область оказалась в числе лидеров — регион занял шестое место по доступности бензина. Средняя стоимость литра — 62,25 рубля.

Источник: Сиб.фм

Дешевле топливо только в пяти субъектах. Абсолютный минимум зафиксирован в Курганской области — 60,55 рубля за литр.

Самые высокие цены традиционно на Дальнем Востоке. Лидером антирейтинга стал Камчатский край — там бензин стоит 83,42 рубля. Чуть дешевле в Сахалинской (82,44) и Магаданской (79,65) областях.

