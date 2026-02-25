Назван ущерб от гибели краснокнижных животных при разливе мазута у берегов Анапы

Размер ущерба от гибели животных, занесенных в Красную книгу РФ, в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе недалеко от Анапы в декабре 2024 года, составил 92,4 миллиона рублей. А ущерб охотничьим ресурсам региона составил еще 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов Краснодарского края.