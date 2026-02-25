Назван ущерб от гибели краснокнижных животных при разливе мазута у берегов Анапы

Такие данные были озвучены во время предварительного судебного заседания в Арбитражном суде Краснодарского края, где началось рассмотрение иска местного минприроды к владельцам судов — компаниям «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» на общую сумму 34,3 миллиарда рублей.
Также в сумму исковых требований включены 3,1 миллиона рублей ущерба особо охраняемой уникальной природной территории озеро Соленое (площадь загрязнения мазутом достигла 1,3 тысячи квадратных метров и 30,2 миллиона рублей затрат на разработку проекта по восстановлению пляжей).
По словам представителя минприроды Кубани, с 19 декабря 2024 года гибель животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края, а также охотничьих ресурсов зафиксирована в Анапском, Темрюкском районах и Новороссийске.
Напомним, в прошлом году только за один месяц в Черном море у берегов Анапы зафиксировали увеличение выбросов погибших дельфинов до 19 особей — восьми афалин, пяти белобочек и шести азовок.
Что касается пострадавших птиц, то почти за год с момента разлива мазута в Черном море волонтеры нашли у прибрежных территорий Анапы более 7,3 тысячи птиц, большая часть которых — чомга.
Представитель Генпрокуратуры РФ поддержал заявленные требования, назвав их законными и обоснованными. Также он отметил, что виновность ответчиков, которые не согласились с предъявленными требованиями, установлена.
В свою очередь представитель компании «Волгатранснефть», которая является владельцем танкера «Волгонефть-239», заявила ходатайство об изменении подсудности и приостановлении производства.
Кроме того, компания оспаривает методику расчета ущерба в Краснодарском краевом суде. По мнению ответчика, ущерб окружающей среде ранее уже взыскали по иску Росприроднадзора.