«Калашников» представил дрон-камикадзе с дальностью более 100 километров

Концерн «Калашников» создал первый в России беспилотный комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-10МЭ», способный поражать цели на расстоянии свыше 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Life.ru

Аппарат разработан в рекордно короткие сроки с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Беспилотник оснащён оптико-электронной системой наведения, позволяющей эффективно уничтожать движущиеся объекты. Среди ключевых особенностей новинки — повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и системам ПВО. Также дрон оборудован системой аэрофото- и видеосъёмки.

«КУБ-10МЭ» предназначен для уничтожения небронированной и лёгкобронированной техники, бронетранспортёров, командных пунктов и подразделений ЗРК. Боевые задачи выполняются на высотах от 80 до 1800 метров при крейсерской скорости 120 км/ч.

Ранее Life.ru рассказывал, что ко Дню защитника Отечества корпорация «Ростех» представила сразу 8 новых типов беспилотников. Среди представленных дронов — модели разной конструкции и с разными типами двигателей. Это и самолётные аппараты, и квадрокоптеры, и мультикоптеры. Часть из них оснащена электрическими установками, другие работают на двигателях внутреннего сгорания.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.