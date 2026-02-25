«Калашников» представил дрон-камикадзе с дальностью более 100 километров

Ранее Life.ru рассказывал, что ко Дню защитника Отечества корпорация «Ростех» представила сразу 8 новых типов беспилотников. Среди представленных дронов — модели разной конструкции и с разными типами двигателей. Это и самолётные аппараты, и квадрокоптеры, и мультикоптеры. Часть из них оснащена электрическими установками, другие работают на двигателях внутреннего сгорания.