Мосэнергосбыт подал судебный иск к актрисе Анне Чиповской

Актриса Анна Чиповская задолжала энергетикам за электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

Мосэнергосбыт подал в суд иск о взыскании платы за электроэнергию к актрисе Анне Чиповской. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Согласно документам, суд вернул заявление истцу. Возможно, это могло быть связано с недочетами при составлении документа. После того, как будут внесены необходимые правки, иск снова направят в инстанцию.

Точная сумма задолженности и период неоплаты за электроэнергию не сообщается.

Ранее «Мосводоканал» подал исковое заявление в суд Москвы к актрисе Эвелине Блёданс. Как свидетельствуют материалы, причиной обращения стал долг за жилищно-коммунальные услуги.

До этого суд Москвы удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак.