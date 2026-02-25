Мосэнергосбыт подал судебный иск к актрисе Анне Чиповской

Мосэнергосбыт подал в суд иск о взыскании платы за электроэнергию к актрисе Анне Чиповской. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Согласно документам, суд вернул заявление истцу. Возможно, это могло быть связано с недочетами при составлении документа. После того, как будут внесены необходимые правки, иск снова направят в инстанцию.
Точная сумма задолженности и период неоплаты за электроэнергию не сообщается.
Ранее «Мосводоканал» подал исковое заявление в суд Москвы к актрисе Эвелине Блёданс. Как свидетельствуют материалы, причиной обращения стал долг за жилищно-коммунальные услуги.
До этого суд Москвы удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак.