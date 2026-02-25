Ги Буше: «Авангард» допускал потери, а соперник хорошо убегал в атаку"

Во вторник, 24 февраля, «Авангард» со счетом 1:5 проиграл «Автомобилисту» на выезде. Встречу оценил на пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше. По его словам, неплохая игра у его команды была только в первой двадцатиминутке.
"Первый период был нормальным, а потом соперник играл лучше нас.
Мы снова, не первый раз за сезон, пропустили после выхода этого соперника «один в ноль», и в целом сыграли с ним огромное количество встреч в сезоне. В прошлом матче с «Автомобилистом» меня не было на скамейке. У него отличные скоростные игроки, каждый раз, когда они выходят «в ноль», это означает потерю шайбы. Сегодня мы допускали потери, они хорошо убегали в атаку", — отметил наставник.
Ответил Ги и на вопрос СМИ о причинах игрового кризиса своей команды. Он снова озвучил, что первый период в конкретно этом матче соответствовал привычному уровню «ястребов». Но затем они буквально выглядели «трупами».
«Нам нужно поработать, поменять ситуацию в команде, выйти на тот уровень сопротивления, который мы должны показывать», — пояснил Буше.
Далее «Авангард» дома сыграет с «Металлургом» 27 февраля.
