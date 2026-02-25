Ги Буше: «Авангард» допускал потери, а соперник хорошо убегал в атаку"

Мы снова, не первый раз за сезон, пропустили после выхода этого соперника «один в ноль», и в целом сыграли с ним огромное количество встреч в сезоне. В прошлом матче с «Автомобилистом» меня не было на скамейке. У него отличные скоростные игроки, каждый раз, когда они выходят «в ноль», это означает потерю шайбы. Сегодня мы допускали потери, они хорошо убегали в атаку", — отметил наставник.